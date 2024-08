I Jovanotte alla Festa al Vecchio Ponte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Arezzo, 22 agosto 2024 - Venerdì 23 agosto sarà notte piena di ricordi ed emozioni. Uno spettacolo nuovo, mai visto prima, insomma da non perdere, arrivano ial. Da “Vai Così” a “La Mia Moto” fino alle ultime hits, passando dagli album che lo hanno reso più famoso, i successi si susseguono senza interruzione così come il look del nostro cantante che si trasforma adattandosi alle varie fasi che Jovanotti ha attraversato da un disco al successivo nel corso degli anni. Il progetto nasce nei primi mesi del 2011.è il primo tributo nazionale al cantautore toscano Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. La band piacentina vanta esibizioni sia in Italia che all’estero, nei migliori Club e nei migliori Festival. Il frontman Matteo Casali, ha partecipato al programma tv “Tali e Quali” su Rai 1 nel 2023.