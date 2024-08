Francesca Pascale attacca Toni Servillo | Scriverò un libro su quelli che sguazzano e mangiano col denaro di Berlusconi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 22 agosto 2024)difendePascala, anche se non direttamente,dopo le parole dell’attore su Loro, il film in due parti di Paolo Sorrentino che narra la storia di Silvio. Ospite del podcast di Dario Moccia, infatti, l’attore aveva sottolineato che la pellicola non era disponibile su nessuna piattaforma: “È un bene che ci sia almeno su TikTok perché il film non c’è in Italia. Il film si trova sul mercato tedesco, francese, inglese”. “Evidentemente, adesso non mi mettete in imbarazzo, il film è stato acquistato da chi non ha interesse a distribuirlo in Italia. Non è stato trasmesso dalla Rai, non l’ha trasmesso ovviamente Mediaset, non l’ha trasmesso neppure La7 che fu l’unica a trasmettere Il Divo.