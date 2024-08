Forte emicrania preparatevi | dopo le ferie un segno soffrirà più di tutti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) ARIETE Vacanze addio! Come ogni anno Sole in Vergine chiama al lavoro, studio, affari. Ciò non significa che mancheranno occasioni di divertimento e di amore, da oggi all'inizio dell'autunno. Il fatto è che vi conviene ripartire subito con nuove iniziative. Siete fortunati, il nuovo mese inizia con Luna nel vostro, esercitatevi in nuovi giochi di seduzione. Chiedetevi: certi rapporti servono al successo? TORO Incontri mille persone e non succede niente. Poi incontri una persona e la tua vita cambia radicalmente per sempre. Questo potrà succedere a voi che siete soli nel mese della Vergine, che inizia questo pomeriggio e sarà già sabato operativa sul piano sentimentale. Sarà un periodo incredibile per i tre segni di terra che vivono un rinnovamento sotto gli influssi di grandi pianeti.