Eventi a Roma nel weekend del 24 e 25 agosto

(Di giovedì 22 agosto 2024)– Concerti, sagre, festival e spettacoli: ecco cosa fare ae dintorni questo fine settimana. Con l’estate che volge al termine,si anima con una serie diimperdibili neldel 24 e 25. Per chi è già tornato in città o per chi vuole godersi gli ultimi giorni di vacanza, ecco una selezione dei migliori appuntamenti. Festival dei Colori a Parco Schuster Sabato 24, il “Festival dei Colori” arriva a Parco Schuster, nel quartiere Ostiense. Dalle 18 a mezzanotte, giovani, famiglie e bambini potranno partecipare a lanci collettivi di polveri colorate, accompagnati da musica dal vivo. L’ingresso è libero. Luci su Massenzio Sabato sera, il sito archeologico della Villa di Massenzio sarà aperto straordinariamente fino alle 22, con visite guidate gratuite in italiano, inglese e LIS.