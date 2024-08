Entro IL 2100 aumenteranno i morti da caldo nel Sud Europa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 agosto 2024) AGI - A causa del cambiamento climatico e dell'invecchiamento della popolazione il rischio di morte danei paesi meridionali dell'aumenterà considerevolmente, sia in termini assoluti che rispetto agli altri paesi d'il. E' quanto emerge da uno studio guidato dal Joint Research Centre presso la Commissione Europea e pubblicato su Lancet Public Health. Gli autori stimano cheili decessi causati dalpotrebbero triplicare incon le attuali politiche climatiche, soprattutto tra le persone che vivono nelle zone meridionali del continente. Si prevede un leggero calo dei decessi correlati al freddo, mentre i decessi dovuti al, appunto,in tutte le parti d', in particolare in Spagna, Italia, Grecia e parti della Francia.