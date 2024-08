Enrico Melozzi presenta la Notte dei Serpenti | Orgoglioso che l’Abruzzo sia in prima serata Con Amadeus ho un rapporto di iper fiducia Sogni? Un progetto con Pino Daniele magari con l’Ia

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il Maestroè da sempre legato alla sua terra,. Per questo ha ideato e diretto un concertone che si chiama ‘Ladei‘. Giunto alla seconda edizione, l’evento ha visto la partecipazioni di molti artisti che si sono uniti per celebrare la cultura e la musica tradizionale abruzzese. Il compositore, direttore d’orchestra, violoncellista e produttore discografico ci ha raccontato come è nata l’idea di questo concerto e ci parlato della sua carriera. Non potevano mancare riferimenti a Sanremo e ai suoi progetti futuri. Intervista al Maestro‘Ladei’ ha registrato 20mila persone presenti a Pescara lo scorso 20 luglio. L’evento è stato ripreso e diventerà un programma televisivo prodotto da Aut Aut di Angelo Bozzolini, anche regista e direttore artistico del concertone.