Dynamite 21 08 2024 Notte di mezza estate a Cardiff

(Di giovedì 22 agosto 2024) Benvenuti all’analisi di AEW, episodio tenutosi alla Utilita Arena di, Galles. Questa puntata, l’ultima prima di All In, promette di essere ricca di azione e confronti intensi in vista del grande evento di domenica, con diversi match titolati e segmenti cruciali. Firma del contratto tra Britt Baker e Mercedes Moné Tony Schiavone ha moderato la firma del contratto per il match del TBS Championship ad All In. Mercedes Moné, accompagnata da Kamille, ha dichiarato: “Baker è il passato, io sarò per sempre il futuro. Ti farò cedere.” Baker ha risposto: “Prima che ci fosse una CEO, c’era una DMD.” Mercedes ha provocato Baker dicendo che i fan la amano solo perché sono perdenti come lei. Baker ha replicato: “Tu eri una delle quattro, io sono sempre stata una di uno. Hai sempre voluto essere una star-maker, ma io sono la più cattiva del quartiere.