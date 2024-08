Discoteca chiusa per 15 giorni | Tre episodi di liti violente e la presenza di pregiudicati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) La Polizia di Stato, con decreto del Questore della provincia di Perugia, Fausto Lamparelli, ha disposto la chiusura e la sospensione della licenza di un pubblico esercizio di attività di intrattenimenti danzanti, di Perugia. Il provvedimento ha la durata di quindicied è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La decisione è stata adottata "dopo aver accertato l’accadimento diall’interno del locale e nelle immediate adiacenze" sottolinea in una nota la Questura di Perugia. "In particolare i fatti oggetto di contestazione sono accaduti a novembre 2023, a febbraio 2024 e nel mese di giugno 2024 – precisano ancora dalla Questura –.