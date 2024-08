Dal Bologna arriva la sfida al Napoli | le parole non lasciano dubbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

Si giocherà nella serata di domenica allo Stadio Diego Armando Maradona la gara fra, valida per la seconda giornata di questa nuova Serie A. Si tratta della seconda uscita stagionale degli azzurri in casa, dopo lo 0-0 con conseguente vittoria ai rigori in Coppa Italia contro il Modena. La squadra di Conte ha il dovere di rialzarsi dopo la pesantissima sconfitta subita per 3-0 in casa del Verona, dando un segnale diverso rispetto alla scorsa, deludente stagione. L'avversario non sarà per nulla facile. Ilè reduce da un campionato da sogno, chiuso al quinto posto con la qualificazione in Champions League. Adesso, si appresta ad un campionato dove sarà difficilissimo confermarsi e con un nuovo allenatore, Vicenzo Italiano.