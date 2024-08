Conte Osimhen e il mercato del Napoli | parla Varriale

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 22 agosto 2024) A Radio Kiss Kiss, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, è intervenuto Enrico. Di seguito le dichiarazioni del noto giornalista. “Sarà importante il recupero di Buongiorno per, poi magari anche Neres riuscirà a trovare spazio domenica. Manna dovrebbe aver chiuso Gilmour e sta portando alla conclusione la trattativa per Lukaku. Ilche è sceso in campo a Verona era quello dell’anno scorso senza, Zielinski ed Elmas. Però in ogni caso non mi aspettavo una sconfitta così roboante”.ha accettato unè venuto acon grande convinzione e voglia di fare, ha fatto una scelta non semplice accettando undevastato. Era convinto di costruire una squadra forte, si aspetta grandi giocatori. La sua preoccupazione nasce dal fatto che manchi una settimana circa alla fine del