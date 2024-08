Carboni-Venezia si avanza con l’Inter dopo la farsa River Plate!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si sta risolvendo in breve tempo la situazione di Franco, costretto a tornare alil dietrofront col. Ora c’è ilche può arrivare in soccorso per prenderlo: lo conferma Sportitalia.NUOVO CLUB – Andata e ritorno in Argentina per Franco. Solo quaranta giorni fa si era concretizzato il trasferimento al, un passaggio in “patria” per lui che è italo-argentino. Ma non ha nemmeno fatto in tempo a esordire coi Millonarios, limitandosi a quattro panchine in campionato. Questo perché, nel frattempo, è stato esonerato Martin Demichelis col grande ritorno di Marcelo Gallardo come allenatore. Che ha deciso di non contare su, costringendolo a tornare al