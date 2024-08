Black Panther | Wakanda Forever il Funko POP di Aneka è adesso al prezzo minimo storico su Amazon

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 22 agosto 2024) Sui fan dipossono attualmente trovare ilPOP dial. L'uscita al cinema di, nel 2022, ha segnato un'intera generazione di fan dell'MCU proprio per via del suo significato oltre lo schermo, connettendosi direttamente con la recente e vicina scomparsa di Chadwick Boseman, l'attore che interpretava il protagonista, T'Challa. Ciò ha generato un forte impatto emotivo tra i fan, portando il film ad essere un tributo potente alla sua memoria, regalando un sequel interessante che ha saputo proseguire quanto conosciuto a livello di trama, intrattenendo anche, e continuando a rappresentare temi di identità, potere e resistenza, che hanno risuonato profondamente in un pubblico globale. Partendo da