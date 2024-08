Beach volley Nicolai Cottafava subito a segno ad Amburgo Doppia sconfitta azzurra nel torneo femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 agosto 2024) Una vittoria e due sconfitte è il bilancio della prima giornata di gare per le coppie italiane nel main draw dell’Elite 16 di, ilche chiude l’estate 2024 per l’altissimo livello. Le tre coppie italiane inserite in tabellone erano tutte impegnate in mattinata e torneranno in gara domattina. La buona notizia arriva dache, nel primo incontro senza il loro tecnico Di Tommaso, sono riusciti ad avere la meglio al tie break dei norvegesi Mol/Berntsen. Netta l’affermazione degli azzurri nel primo set, dominato dacon il punteggio di 21-16. nel secondo parziale, avanti 9-6, gli azzurri sono nuovamente stati rimontati dalla coppia norvegese che ha operato il sorpasso, sul 14-13, ha anche preso un break di vantaggio (17-15), nel finale è stata raggiunta ma è riuscita ad avere la meglio con il punteggio di 22-20.