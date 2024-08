Bayesian la decisione dei superstiti spiazza tutti | interviene anche la moglie di Lynch

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 22 agosto 2024) Dopo il naufragio della barca a velasi procede con il recupero delle salme rimaste intrappolate sul fondale del mare a Porticello al largo di Palermo da domenica notte. Intanto dei 22, 15 sono stati tratti in salvo e si sono barricati in albergo per evitare che vi siano contatti con i giornalisti in una storia in cui, oltre al dolore, abbondano ancora dubbi e misteri. Tra questi ladel magnate Mike, e della figlia diciottenne Hannah, Angela Bacares, 57 anni, inglese, una delle donne più ricche del Regno Unito. Leggi: “La mia nave era inaffondabile”, parla il costruttore del: di chi è la colpa del naufragio Leggi: Naufragio di Palermo, trovati i primi 2 corpi dei dispersi I corpi recuperati dalIl veliero, lungo 56 metri con un albero maestro di 75 e battente bandiera inglese, trasportava 22 persone.