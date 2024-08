Back to Hogwarts 2024 | tutte le iniziative italiane

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ogni 1° settembre, i fan di Harry Potter in tutto il mondo si riuniscono di persona e online per celebrare ilto, un evento iconico nel calendario degli appassionati della serie. Questa giornata speciale, segna il momento in cui giovani maghi e streghe salgono a bordo dell’Express dal binario 9 e ¾ per iniziare un nuovo anno di avventure alla Scuola di Magia e Stregoneria di. È un momento emozionante che segna l’inizio di un anno ricco di magia! Vediamo insieme tutti gli eventi e leche riguardano i fan italiani: In occasione delTo, la Galleria Alberto Sordi a Roma ospiterà un evento dedicato a Harry Potter.