Atalanta Bellanova | Contento e orgoglioso di essere tornato

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il laterale Raoul, già all’nella seconda metà della stagione 2019-2020 in prestito dal Bordeaux, si presenta così al suo ritorno a Bergamo dopo l’esperienza al Torino: “Sonodidopo la piccola parentesi passata in questo grande club e sono pronto a dare tutto per questa maglia e questa città”. L’ex giocatore granata ha rilasciato alcune dichiarazione al canale YouTube della società: “Voglio ringraziare la famiglia Percassi, il direttore sportivo Tony D’Amico e mister Gasperini per la fiducia che hanno riposto in me. Non vedo l’ora di ripagarla sul campo. ‘La maglia sudata sempre’ è un motto che mi piace e non vedo l’ora di dimostrarlo in campo. Mi raccomando, tifosi: vi aspetto numerosi allo stadio: forza!”, chiude l’esterno destro.: “di” SportFace.