Asmr e coccole | anche a Milano arriva la Grattineria L’idea social diventa un’impresa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)– Un’idea apparentemente banale può essere allo stesso tempo rivoluzionaria. È il caso della “Pidipidi”. Il nome trae spunto da come la madre di Veronica Crisafulli, startupper e fondatrice dell’attività con Andrea Taibi, chiamava i grattini. Questi tipi di massaggi, già diffusi a Roma, arriveranno in alcuni centri milanesi (sono in trattativa) e hanno benefici psico-fisici. Com’è nata l’iniziativa della? “Nasce nel 2019. Sono un’imprenditrice e in quel periodo ero impegnata con la fondazione della mia prima startup. Non ho avuto modo di dedicarmialla, ma quest’anno mi è tornata. Abbiamo fatto dei test online che sono andati bene, siamoti virali in breve tempo. Il progetto si è concretizzato con i primi trattamenti al centro di Roma. Ora, ci stiamo spostando a: vogliamo aprire nel mese di settembre”.