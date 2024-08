Zelensky perde colpi nel Donetsk e mette al bando la Chiesa ortodossa

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il leader ucraino am: «Situazione difficile». E Vladimir Putin carica i suoi: «Vincere a Kursk contro i terroristi». Kiev attacca la religione di Mosca e annuncia: «Indipendenza spirituale». Il Patriarcato: «Persecuzione». Benjamin Netanyahu punta di nuovo i piedi sul corridoio. E recupera i corpi di sei ostaggi uccisi. Antony Blinken vola in Egitto e in Qatar. Hamas attacca il capo degli Usa: «Appoggia i sionisti». Lo speciale contiene due articoli.