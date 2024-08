VIDEO IN – Palacios-Inter la delegazione argentina in sede

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Come raccontato pochi minuti fa, è in corso l’incontro inall’per il trasferimento del giovane difensore argentino. Ecco ildell’arrivo dei dirigenti dell’Independiente Rivadavia e dell’entourage del calciatore. LA PRESENZA – Già ieri si era parlato di arrivo in Italia di unadell’Independiente Rivadavia, la societàcon cui l’sta trattando Tomas. La questione è entrata nel vivo attorno alle 17.40, quando sono arrivati dirigenti del club ed entourage del difensore per parlare direttamente in. Già in giro per Milano nel primo pomeriggio, proprio in questo momento stanno discutendo del passaggio del classe 2003 in nerazzurro. Nelle prossime ore sono attese novità in tal senso, dopo che sia Simone Inzaghi sia Alessandro Bastoni hanno caldeggiato l’arrivo immediato di un braccetto sinistro dopo Genoa-