Vendere Buongiorno e Bellanova nello stesso mercato dimostra che Cairo non ha alcuna idea di progetto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’attacco della Stampa al presidente del Torino, Urbano, dopo la cessione diall’Atalanta. Il quotidiano lamenta l’assenza di progettualità da parte del Toto che ha ceduto i migliori giocatori in rosa.all’Atalanta,dirà che non era convinto di restare Scrive la Stampa:dà perfettamente l’di qualeabbia in mente il presidente Urbanoper il Torino: nessuno. Come da vent’anni, quelli della sua gestione, a questa parte. Lo zero assoluto. Se non andare al ribasso, se non fare cassa con i due nazionali e indebolire senza se e senza ma la squadra. Perfetta per puntare (forse) al glorioso decimo posto, le colonne d’Ercole oltre cui il Torino non osa spingersi. Anzi,non vuole spingersi perché hai visto mai che poi tocca anche mantenerla una squadra che circola per l’Europa.