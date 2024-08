Una giornata in ricordo di Primetto Barelli ad Anghiari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arezzo, 21 agosto 2024 – Unaindi, storico proprietario del Castello di Sorci e grande promotore del turismo anghiarese.ha accolto nel Castello e nella famosa Locanda, moltissimi personaggi noti del panorama nazionale ed internazionale, che grazie alla sua simpatia e alla sua accoglienza, negli anni sono tornati e hanno raccontato e tramandato in Italia e nel mondo le bellezze del territorio anghiarese. L’amministrazione comunale dilo ricorderà il 23 agosto con un doppio appuntamento: alle 18 in piazza Baldaccio è prevista l’intotolazione adella nuova Porta che apre il camminamento sotto le mura medioevale e alle 19 al Castello di Sorci sarà inaugurata una mostra fotografica a lui dedicata, un diario fatto di immagini che raccontano una storia lunga 50 anni in cui il Castello di Sorci esono cresciuti insieme.