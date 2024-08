Udinese lesione per Sanchez in allenamento | il comunicato del club

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Tramite un, l’ha reso noto che Alexissi è infortunato durante l’della squadra. “Calcio comunica che Alexisha riportato inunacontusiva distrattiva miofasciale del gemello mediale della gamba sinistra – si legge – Seguiranno ulteriori approfondimenti per valutare l’entità dellae i tempi di recupero“. Inizia in salita dunque la stagione per il cileno, arrivato a zero dopo una stagione all’Inter e subito alle prese con dei problemi fisici. Dopo aver saltato la prima di campionato,si stava allenando con la gara contro la Lazio nel mirino, invece si è dovuto fermare nuovamente.perin: ildelSportFace.