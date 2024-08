Salem’s Lot | svelate le prime immagini dell’adattamento del libro di Stephen King

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 21 agosto 2024)Lot:ledeldiNuovediLot rivelano la prossima rivisitazione della classica storia di vampiri di, confermando che il nuovo film è proprio dietro l’angolo. Originariamente previsto per il settembre 2022, l’imminente remake diLot è stato recentemente confermato in anteprima su Max nel corso dell’anno. La storia seguirà lo stesso racconto del romanzo, in cui la città principale diventa un terreno di caccia per un antico vampiro, che inizia a trasformare i suoi abitanti in creature incaricate di eseguire i suoi ordini. Ora Vanity Fair ha pubblicato nuovediLot, rivelando così un primo sguardo all’atteso adattamento cinematografico di