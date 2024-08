Qualificazioni US Open 2024 | Stefanini out al secondo turno vince la classe 2009 Pareja in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Finisce aldellel’avventura di Lucreziaallo US. Sul cemento di Flushing Meadows, l’azzurra è stata infatti sconfitta in tre set, con il punteggio di 7-6(4) 1-6 6-4 in due ore e 42 minuti dallaJulieta. La statunitense, numero 960 del ranking Wta e in gara nel tabellone cadetto grazie ad una wild card, ha messo in campo una grande prestazione, sfruttando anche i troppi passaggi a vuoto della sua avversaria. La fiorentina’98 infatti ha vanificato un break di vantaggio sia nel primo che nel terzo set, quando l’inerzia sembrava tutta dalla sua parte dopo aver dominato ilparziale. Brava invece la giovane tennista a stelle e strisce a rimanere nel match e a portarsi a casa 4 game consecutivi nel terzo set, che si sono rivelati poi decisivi per la vittoria.