Napoli adesso è il turno di Gilmour | è la priorità di Manna

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilvuole chiudere al più presto Billydopo l’ufficialità di David Neres: si lavora con il Brighton Ilsta lavorando per chiudere i colpi che servono ad Antonio Conte dopo l’arrivo ufficiale di David Neres. C’è bisogno di un centrocampista anche dopo il reintegro in rosa di Gianluca Gaetano e il primo obiettivo è Billy. Il Brighton ha opposto resistenza alla cessione, soprattutto perché non ha ancora trovato il sostituto.vorrebbe lavorare con Conte, ha già dato il suo sì elavorerà per trovare l’accordo con il Brighton. Poi si cercherà di trovare la soluzione per Romelu Lukaku. Mentre per Scott McTominay i costi sono molto alti e c’è bisogno di più tempo, anche per lavorare sulle cessioni., il punto su, Lukaku e McTominay L’edizione di Sky Sport 24 dedicata al mercato si è soffermata sulla situazione del