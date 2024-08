Midsommar – Il Villaggio dei Dannati | la spiegazione del finale del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 21 agosto 2024)– Ildei: ladeldel– Ildei(qui la recensione) di Ari Aster ha portato il pubblico a compiere un viaggio all’interno di una relazione tossica. Giocando con le prefigurazioni e i commenti toccanti, Aster ha creato unhorror di culto, ispirandosi pesantemente al genere del folk horror, che di solito si basa su ambientazioni isolate e tradizioni pagane per generare terrore nello spettatore. Sebbene in questa tipologia dii mostri possano essere talvolta soprannaturali, spesso si tratta di esseri umani comuni che commettono atti terrificanti in nome di credenze religiose.– Ildeipresenta inoltre analogie fondamentali con il precedentedi Aster, Hereditary, che trattava anch’esso di elementi bizzarri, di situazioni inspiegabili e del dolore come tema chiave.