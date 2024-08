Lukaku-Napoli altro blitz di Manna a Londra | c’è una nuova offerta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In casa, dopo il ko subito contro il Verona, bisogna registrare delle novità importanti per Romelu. Ilha preso un bruttissimo scoppolone domenica sera a Verona. Gli azzurri hanno sì perso per 3-0 contro il Verona, ma quello che ha fatto maggiormente male ai tifosi azzurri è stato l’atteggiamento degli uomini di Antonio Conte. Come ribadito dallo stesso tecnico pugliese nel post partita, infatti, il team partenopeo si è sciolto come neve al sole alla prima difficoltà. La gara contro il Verona, vista la portata della sconfitta, ha ovviamente portato con sé tantissime polemiche intorno alche, però, ora deve sicuramente rifarsi domenica prossima contro il nuovo Bologna di Vincenzo Italiano.