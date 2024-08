L’incidente la recensione | attenti al castello gonfiabile…

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La serie:, 2024. Regia: Leonardo Padrón. Cast: Mark Lewis, Ana Claudia Talancón, Sebastian Martínez, Alberto Guerra, Eréndira Ibarra, Regina Blandón, Erik Hayser. Genere: Drammatico. Durata: 10 episodi/40 minuti circa. Dove l’abbiamo visto: Su Netflix, in lingua originale. Trama: Un incidente sconvolge una piccola comunità, mettendo alla prova i legami familiari e amicali. A chi è consigliato? A chi vuole godersi una serie tv thriller allineata in toto ai toni delle soap opere sudamericane. Arriva oggi su Netflix la serie di produzione messicana, che esplora le conseguenze di un tragico e brutale incidente destinato a cambiare per sempre la vita di quattro famiglie.