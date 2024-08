La Lucchese si prepara Pronti Giacchino e Tonin

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) LUCCA Il presidente Bulgarella, che non ha fatto un giorno di ferie, ha dato un deciso impulso alla campagna acquisti, sbloccando di fatto la vicenda De Maria-Giana-Gemignani, con il terzino che torna alla Giana dopo quattro stagioni e con ilGemignani che dunque può mettersi a disposizione dell’allenatore Gorgone. Ma ci sono, a quanto pare, altre due operazioni in arrivo. Una riguarda il giovane ventunenne Gabriele, un trequartista di 21 anni, che ha maturato esperienze in serie D prima nell’Asti e poi nel Casale, giocando oltre 90 partite. Nel futuro scacchiere tattico, dovrebbe essere l’alter ego di Saporiti.