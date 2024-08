La classifica dei vini più preziosi al mondo è dominata da un unico gruppo francese Italia fuori dalla top ten

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 21 agosto 2024) In un modo super competitivo come quello viticolo, un marchio continua a dominare la scena deie degli champagne piùal(nonostante gli ultimi bilanci negativi). È ildel lusso Lvmh, Louis Vuitton Moët Hennessy, la creatura di Bernard Arnault che ha conquistato il podio - e non solo quello - delladelle etichette con il maggior valore nel 2024. Una ventata di positività per la conglomerata, che a luglio ha chiuso in rosso anche a causa del calo dei guadagni di brand iconici dello Champagne.