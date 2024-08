Il Napoli di Verona Conte Osimhen | parlano Montervino e Mignano

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto anche Francesco. Di seguito le parole dell’ex centrocampista e capitano del ‘Ciuccio’. “Questa non può essere una squadra da decimo posto. E dopo una sconfitta come quella dinon mi sono piaciute le parole di Antonioin cui ha chiesto scusa. Anche il tecnico dovrà fare meglio”. Nel secondo tempo, le facce dei giocatori delNon mi sono piaciute le facce dei calciatori nel secondo tempo e vorrei che l’allenatore azzurro sia molto duro sia con la società che con i ragazzi. Non è un problema di tattica, ma mentale, perchè nel primo tempo ilha tenuto palla per 40 minuti. Ora invece c’è da fare qualcosa di più da parte di tutti.