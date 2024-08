Ciclismo | Parravano imbattibile nel Gran Premio di Gambassi Terme

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024),20 agosto 2024 – Sesta vittoria stagionale per il ventitreenne Francescodell’Aran Cucine Vejus nel 55^°Chianti Colline d’Elsa, e per il quale gli organizzatori della corsa, gli sportivi die la Valdelsa Duemila, gli aveva riservato il numero uno sulla maglia ritenendolo il favorito principale. Previsione azzeccata con il vincitore che si è dimostratonello sprint finale in salita davanti a un gruppetto di una dozzina di corridori che si è sato sull’erta finale. C’è da aggiungere che negli ultimi 5 km tutti in costante salita,è stato il più attivo nel ristretto plotoncino a pochi secondi dalla coppia al comando formata da Regnati e Crescioli uscita dal gruppo a una dozzina di chilometri dalla conclusione.