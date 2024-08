Basta teatrini estivi Guardiamo la realtà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il dibattito sullo ius scholae è un modo per la sinistra per tornare a parlare del suo leit motiv: lo ius soli. La normativa italiana sulla cittadinanza, va ricordato, non è più restrittiva di quella in vigore in molti altri Stati europei. Anzi, i dati Eurostat (2022) certificano che l’Italia è al primo posto in Europa per la concessione di nuove cittadinanze agli stranieri. Cambiare la normativa sulla cittadinanza non è una priorità per il paese e non fa parte del programma di governo del centrodestra scelto democraticamente dagli elettori. Per FdI la cittadinanza italiana deve essere la condivisione di valori, tradizione, identità e di un sistema sociale e di leggi condiviso.