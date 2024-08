Atalanta e El Bilal Touré ai saluti | che cosa non ha funzionato tra la Dea e il maliano

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’avventura di Ela Bergamo si chiude dopo una sola stagione. L’attaccante, infatti, è ormai ad un passo dal trasferimento allo Stoccarda che, con l’, ha raggiunto un’intesa totale. Ci sono anche le cifre a sancire un’operazione ormai chiusa: l’incasserà dalla cessione di4 milioni per il prestito oneroso e 18 (più altri due di bonus) per l’obbligo di riscatto, esercitabile in base al verificarsi alcune condizioni. In più, i nerazzurri si riserveranno anche il 15% su una futura rivendita. Morale della favola, stretta di mano e accordo raggiunto, con Elsi congeda dalla squadra con cui solamente tre mesi fa alzava al cielo di Dublino il trofeo dell’Europa League.