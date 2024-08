Amadeus non molla e ripropone un Sanremo alla milanese

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sembrava dovesse rivoluzionare la Nuova Televisione italiana, invece pare proprio che a questo punto della storiapreferisca l’usato sicuro. Più o meno. Quindi, la prima mossa è la solita, praticamente: trascinare un pezzo di Rai altrove, questa volta lasciandola emigrare sul Nove, il canale del gruppo Warner Bros dove è a sua volta traslocato lui.Dunque, la prima notizia e che (ri)farà quello che gli riesce meglio, cioè il Festival di. Uguale uguale, ma un po’ diverso naturalmente. Secondo quanto riportato da Dagospia il Suzuki Music Party si terrà all’Allianz Cloud di Milano, l’ex Palalido dove saranno ospitati tra i dodici e i quattordici grandi della musica italiana che canteranno una loro hit e un pezzo tutto nuovo: il programma andrà in onda il 22 settembre, one shot e via, sarà un’unica serata e tutti la ricorderanno come il suo grande debutto.