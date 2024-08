Alessia Canuti stroncata a 49 anni dalla leucemia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Da tempo combatteva contro la, con costanti terapie al CoRe di Reggio e in altre strutture sanitarie specializzate in questo tipo di patologie. E’ stata vinta da gravi complicazioni cliniche subentrate l’altra sera mentre era nella sua abitazione, a Guastalla.aveva 49. In passato aveva lavorato come impiegata negli uffici della sede centrale dell’Artoni Trasporti, a Guastalla. Già da tempo gli era stata diagnosticata la malattia. Sperava in un trapianto per poter avere speranza di vita migliore, per poter superare definitivamente le difficili condizioni legate agli effetti della malattia. La complicazione fatale si è verificata l’altra sera verso le 19. E’ stata la madre Rita, infermiera in pensione, a dare l’allarme alla centrale operativa del 118 quando si è resa conto della situazione clinica della figlia.