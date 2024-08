A Gaza si rischia l’epidemia di poliomelite

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Randa Ghazy, manager per il Medio Oriente, il Nord Africa e l’Europa orientale di Save the Children International, quale è oggi la situazione a? "La situazione umanitaria non fa che peggiorare. Dopo più di 10 mesi di costanti bombardamenti, siamo rimasti senza più parole per descrivere l’orrore. Oggi, l’ennesima scuola in cui si erano rifugiati degli sfollati è stata attaccata, uccidendo 12 persone tra cui 2 bambini. Gli attacchi aerei israeliani stanno uccidendo operatori umanitari, giornalisti, operatori sanitari. Manca l’accesso all’acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari, mancano quasi tutti i beni essenziali come sapone, carburante, elettricità, ma anche accesso a cibo fondamentale per i bambini come verdura, frutta, e ai medicinali più comuni come semplici antidolorifici o antibiotici". C’è il rischio di epidemie? "C’è ed è molto alto.