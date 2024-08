Traffico Roma del 20-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità proseguono i lavori sulla sopraelevata della tangenziale continua la chiusura in direzione di San Giovanni mentre la strada è stata riaperta e la circolazione è tornata alla normalità in direzione Salaria prima del previsto sul Piazzale delle Gardenie prosegue invece la chiusura della carreggiata in direzione di Viale della Primavera per un dissesto del manto stradale in via Prezzolini per un incidente possibili rallentamenti all’altezza di viale Ignazio Silone Infine un invito a circolare con una cautela questa mattina nella galleria Giovanni XXIII perché l’impianto di illuminazione sta funzionando in modo parziale In collaborazione con Luce Verde infomobilità