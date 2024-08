Sony lancia nuovi camcorder palmari professionali con AI e inquadratura automatica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024)ha recentemente annunciato il lancio di due4K, l'NXCAM™ HXR-NX800 e l'XDCAM™ PXW-Z200. Questi modelli innovativi sono progettati per offrire un'esperienza di acquisizione e live streaming di alta qualità, combinando portabilità e funzionalità avanzate. Entrambi isono dotati di tecnologie all'avanguardia, come il riconoscimento con intelligenza artificiale (AI) e la messa a fuoco(AF) ad alta precisione, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni. Caratteristiche tecniche avanzate Idisono dotati di un obiettivo con zoom ottico 20x di nuova concezione e un filtro ND variabile, che consentono una flessibilità straordinaria nelle riprese.