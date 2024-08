Sono stati selezionati 60 artisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Stasera in gara ci saranno 20suddivisi in 18 esibizioni tra cantanti e ballerini ad inseguire il sogno di imprimere una svolta al proprio percorsoco.i finalistiin questi due mesi attraverso le cinque eliminatore svoltesi a Calambrone, sul palco dell’Eliopoli Summer tra i circa 60 partecipanti che hanno partecipato al talent condotto da Ilaria Belli e Leonardo Ghelarducci con Stefano Bini, direttoreco, e Michele Ammannati, direttore di produzione. Notti di Talento oltre al premio finale mette in palio anche premi speciali di categoria per il canto e per la danza. Per i cantanti c’è l’opportunità di vincere una produzione professionale, con conseguente distribuzione sugli store digitali, offerta dall’etichetta Tnp di Pedro Lopez e Thomas Ciolino: la canzone sarà accompagnata da un videoclip del videomaker Roberto Gabriele.