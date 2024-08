Secchi e sfibrati dopo l' estate? Esiste un trucco per salvare i tuoi capelli senza doverli tagliare!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di martedì 20 agosto 2024)l'unper! Hai notato che ihanno perso un po' di quella lucentezza e vitalità tipichel'? Tranquillo, non sei solo! Ti sveliamo alcuni segreti per riconquistare una chioma sana e radiosa. L', con le sue giornate soleggiate e le lunghe nuotate, può essere un periodo duro per i nostri. Il calore, l'esposizione prolungata al sole e il contatto continuo con acqua salata o cloro lasciano spesso ipiuttosto rovinati,vita. Aggiungi a questo lo stress inferto dal costante impiego di acconciature estive e accessori da capo, e capirai perché è così importante avere una routine per prenderti cura della tua chioma in maniera corretta durante i mesi più torridi.