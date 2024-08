Scorre – Il Festival il programma dell’edizione 2024

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 20 agosto 2024) Dal 31 agosto al 22 settembre la quarta edizione tra musica live, mostre, presentazioni e convegni in 3 province Cresce l’attesa per la 4ª edizione di “– Il”, che si terrà dal 31 agosto al 22 settembre nelle province di Parma, Ferrara e Reggio Emilia. La rassegna itinerante, attraverso musica live, mostre, presentazioni e convegni, valorizza la bellezza del paesaggio naturalistico e la cultura del territorio fluviale del Po. Ilinizierà il 31 agosto e l’1 settembre a Sissa Trecali (Parma) per poi proseguire il 5, il 6, il 7, l’8 settembre a Bondeno (Ferrara), il 13, il 14, il 15 settembre a Boretto (Reggio Emilia), il 20 e il 21 settembre a Mesola (Ferrara) e concludersi il 20, il 21 e i il 22 settembre a Goro (Ferrara).