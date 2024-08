Scontro tra furgone e bici a Lucca grave 15enne

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) –tra un furgoncino e unacletta in via Larga Tempagnano in località Arancio a. A bordo dellacletta un ragazzo di 15 anni, che è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di. Sul posto l'ambulanza della Croce Verde die l'ambulanza infermieristica di. — [email protected] (Web Info) L'articolotraproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.