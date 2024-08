Satriano l’Inter trova la soluzione! Ma è peggiore del previsto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024)è da tempo uno degli esuberi del, che cerca di piazzarlo. Si sperava in unacol Brest, ora invece è un altro il club che lo sta per prendere: lo anticipa Moretto. DA VENDERE – Martinnon ha nemmeno fatto la preparazione con, risultando del tutto estraneo al ritiro di Appiano Gentile. A differenza di altri esuberi minori, quali Ionut Andrei Radu ed Eddie Salcedo, l’attaccante uruguayano è rimasto completamente ai margini della rosa di Simone Inzaghi. Sembrava fatta a titolo definitivo per sei milioni col Brest, poi un clamoroso dietrofront nonostante l’anno scorso avesse giocato lì e contribuito a una storica qualificazione in Champions League. Orapuò lasciare sìper la Francia, ma non per il Brest e nemmeno per il Marsiglia.