Rifiuti abbandonati degrado in città Mobili bottiglie e tanta sporcizia Monta la protesta dei residenti

(Di martedì 20 agosto 2024) Pontedera, 20 agosto 2024 – Vecchidimenticati nelle aiuole, rete del letto accatastata lungo il marciapiede, sacchetti diaccanto alla campana del vetro e tanto altro ancora. Sono le tante micro-discariche che sorgono inquasi quotidianamente. Sono i segni di una inciviltà che si fa spazio tra gli angoli delle strade del centro di Pontedera e della sua periferia. E ora, forse perché lasi svuota e le auto in sosta sono meno, questi spazi degradati sono più visibili ai passanti e sollevano non poco sdegno. L’allarme arriva anche dai social dove in questi giorni si moltiplicano le foto, le denunce, di spazzatura abbandonata ovunque nel totale disprezzo delle buone regole che governano la comunità.