Raul Dumitras e Lino Giuliano hanno litigato? Il brutto gesto e il retroscena

(Di martedì 20 agosto 2024) Trasembra non scorrere esattamente buon sangue. Mentre le loro rispettive ex fidanzate stanno continuando a frequentarsi e vedersi, i due ragazzi si sono allontanati, pare in maniera inesorabile. Sul web, infatti, alcuni utentinotato un particolare che sembra decretare la fine della loro “amicizia”, anche se non sono mai stati particolarmente complici a Temptation Island. Ecco cosa è successo. Ilche segna la frattura tradopo Temptation Island Terminato Temptation Island non tutti i legami nati nel programma sono stati mantenuti. Le fidanzate sono riuscite a rimanere unite, sta di fatto che, attualmente, tutte loro sono in vacanza insieme per trascorrere del tempo in reciproca compagnia. Per quanto riguarda i fidanzati, invece, le cose sono diverse.