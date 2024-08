Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 20 agosto 2024) Qualche giorno fa nei per te di TikTok mi è apparso un bel video di unache ricorda ilout fatto con sua. “Ti ricordi che a mele?“, le ha chiesto, aggiungendo: “Ora che ci sto pensando, devo passare agli uomini o devo lasciar perdere?“. Una domanda retorica fatta esclusivamente per vedere ladellache reagisce in maniera molto queer: “Devi lasciare perdere e pensare alleperché leti vogliono bene. Gli uomini sono meno seri!“. La nonnina ha poi ricordato alla nipote di aver avuto un solo uomo nella vita: “Ho avuto solo il nonno Gennaro che è morto“, “Però pensandoci bene“, ha continuato, “Dato che tu ti trovi bene con le.. Io, ormai la vita mia è finita, però.. mile!“. Unout vero e proprio che ha lasciatota la: “Pure a te?”.