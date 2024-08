Quella salma non è di mio marito! e scoppia il caos al cimitero

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 20 agosto 2024) Una vicenda surreale dai contorni noir si è svolta aldi Ortona, in provincia di Chieti, dove ieri si è svolto il funerale a dir poco turbolento di un uomo nigeriano 39enne morto a causa di un ictus. La questione è sorta dopo che la moglie dell’uomo ha messo in dubbio il fatto che inbara ci fosse realmente il corpo del. La situazione ha seriamente rischiato di degenerare e sul posto sono dovuti intervenire i carabinieri che a fatica sono riusciti a calmare la donna, gli amici e i parenti del caro estinto, in totale circa una quarantina di persone. Funerale caotico alAi primi di agosto il 39enne nigeriano, sposato e padre di una bambina di 3 anni e perfettamente integrato nella comunità di Ortona dove lavorava in un’azienda che produce macchine agricole, venne purtroppo a mancare per un ictus.