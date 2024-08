Quarta tappa Vuelta 2024 | Roglic s’impone sulla prima salita e si prende la maglia rossa

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 20 agosto 2024) Torna a ruggire Primozche fa suo il primo arrivo inposto a Pico Villuercas, valido per la, conquistando anche ilto genetico. Il corridore sloveno ha preceduto Van Eetvelt e Joao Almeida. Sempre inil belga Van Aert.: LA CRONACA Dopo diversi tentativi di fuga, in vista del Puerto de Cabezabellosa sono andati via Bruno Armirail, Sylvain Moniquet, Filippo Zana, Pablo Castrillo e Mikel Bizkarra. Costoro giungono sul secondo gpm con un vantaggio di tre minuti sul gruppo guidato dagli uomini di. A 38 km dall’arrivo, il gruppetto di testa si spezza per via di Armirail e Castrillo che staccano tutti gli altri. A 4 km però vengono ripresi da, Riccitello, Mas e Van Eetvelt che cercano di sorrsi a vicenda. Alla fine è lo sloveno a trionfare.