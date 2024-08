Perché il papa incontra i parenti di chi perì nell’esplosione del porto di Beirut La riflessione di Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 20 agosto 2024) Il 26 agostoFrancesco riceverà in Vaticano una delegazione dei familiari delle vittime dell’esplosione deldi. Le vittime di quell’evento, che ha ricordato un fungo atomico, sono più di 230. Da subito ostacolata dalle autorità libanesi legate o espressione di Hezbollah, unico indiziato, l’inchiesta è praticamente scomparsa, i magistrati ricusati un infinità di volte da ministri e dallo stesso ex primo ministro. Tutto insabbiato. La questione riaffiora, in Libano e sulla stampa mondiale, in occasione dell’anniversario di quel 4 agosto 2020. Ora il Vaticano porta fuori dalle secche di una memoria sporadica un evento che non ha distrutto solo la principale risorsa della città, ma evidentemente tentato un raro urbicidio.